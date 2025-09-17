Sheikh Naim Qassem: "Israele crollerà / Voi, feriti, siete i pionieri che porteranno la bandiera dell'Imam Mahdi (as)"

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - lo sceicco "Naim Qassem", vicesegretario generale di Hezbollah in Libano, in un messaggio video in occasione del primo anniversario dell'esplosione dei cercapersone perpetrata dal regime di occupazione sionista in Libano, ha definito i feriti di questa operazione "i pionieri della visione" e "il vero battito del cuore della via della resistenza". Lodando la loro fermezza, ha sottolineato che i loro sforzi sono oggi più preziosi che mai.

All'inizio del suo discorso, il vicesegretario generale di Hezbollah in Libano ha descritto i feriti dell'esplosione dei cercapersone e altri feriti come la luce che guida il percorso verso la sicurezza e dà vita alla continuità della battaglia.

Riferendosi a tre caratteristiche principali di questi feriti, ha detto: "La loro prima caratteristica è il 'miglioramento e la superiorità sulle ferite', come Abul-Fadl al-Abbas (a.s.); la seconda, la 'visione e la ripresa con speranza nel futuro' che mantiene il cammino chiaro e senza ambiguità davanti ai loro occhi; e la terza, la 'presenza continua sul campo', al contrario dell'obiettivo del nemico sionista che voleva disabilitare le loro capacità."

Rivolgendosi ai feriti di questo crimine del regime sionista, lo sceicco Naim Qassem ha aggiunto: "Il nemico voleva distruggere le vostre capacità e farvi uscire dalla battaglia, ma ora siete entrati nella battaglia con più forza ed energia."

Lo sceicco Naim Qassem ha sottolineato che questi feriti portano "il messaggio completo dell'Islam" e sono seguaci della Wilayah e della linea dell'Imam Khomeini (ra) e dell'Imam Khamenei, alla ricerca di un futuro luminoso sotto la guida dell'Imam Mahdi (as).

Il vicesegretario generale di Hezbollah ha detto: "Sappiate che Israele crollerà; la resistenza continuerà fino alla liberazione e questa vittoria è certa."

Il messaggio si è concluso con saluti e preghiere per tutti i feriti e l'auspicio della vittoria della resistenza.