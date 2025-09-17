Le Filippine mettono Israele in lista d'attesa / Stop a nuovi acquisti di armi a seguito dei crimini a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Gilberto Teodoro, Ministro della Difesa delle Filippine, ha dichiarato in parlamento che il suo paese interromperà l'acquisto di nuovi sistemi d'arma da Israele e si limiterà all'esecuzione dei contratti esistenti.

Questa decisione è stata presa a seguito delle pressioni politiche interne dovute alla guerra a Gaza e alla tendenza del governo a diversificare le fonti di importazione per la difesa.

Le Filippine sono uno dei principali clienti delle aziende di difesa israeliane e, secondo un rapporto dell'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, tra il 2019 e il 2023 sono state il secondo più grande acquirente di armi al mondo.

Questa decisione segna un cambiamento nella politica di difesa delle Filippine e indica l'impatto dei conflitti regionali sulle relazioni militari e commerciali, nonché gli sforzi di Manila per ridurre la sua dipendenza.