Kaja Kallas ripete le affermazioni sul programma nucleare iraniano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'Associated Press, Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'Unione europea, ha affermato oggi, mercoledì, ripetendo le affermazioni fatte dall'asse occidentale-ebraico contro Teheran, che l'opportunità di trovare una soluzione diplomatica per il programma nucleare pacifico dell'Iran si sta rapidamente esaurendo!

Il responsabile della politica estera dell'Unione europea ha affermato a questo proposito: "La finestra per trovare una soluzione diplomatica sulla questione nucleare iraniana si sta rapidamente chiudendo. Teheran deve mostrare passi credibili per soddisfare le richieste di Francia, Regno Unito e Germania (la troika europea, controparte dell'Iran nell'accordo del 2015 noto come JCPOA)!"

Senza fare riferimento al mancato rispetto degli impegni della parte europea del JCPOA nei confronti dell'Iran, Kaja Kallas ha affermato: "Questo significa mostrare piena cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e consentire l'ispezione di tutti i siti nucleari senza indugio!"

Questo accade mentre aveva già fatto affermazioni simili riguardo al tempo che si stava esaurendo per le consultazioni tra Teheran e Bruxelles.

Va notato che Teheran ha sempre chiarito di essere pronta per negoziati equi e basati sul rispetto reciproco; ma gli Stati Uniti e gli occupanti sionisti, nei mesi scorsi e nel mezzo dei negoziati indiretti tra Teheran e Washington, hanno attaccato l'Iran, violando tutte le norme internazionali.