Gli Stati Uniti inseriscono quattro gruppi di resistenza iracheni nella lista delle organizzazioni terroristiche

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - il Dipartimento di Stato americano ha annunciato oggi, mercoledì, di aver inserito quattro gruppi di resistenza iracheni nella sua lista di organizzazioni terroristiche, nell'ambito degli sforzi di Washington per contrastare l'influenza iraniana in Medio Oriente e limitare la minaccia dei gruppi armati sostenuti da Teheran contro gli interessi americani.

Secondo il comunicato del Dipartimento, i gruppi inclusi in questa decisione sono il Movimento al-Nujaba, le Brigate Sayyid al-Shuhada, il Movimento Ansar Allah al-Awfiya e le Brigate Imam Ali (a.s.).

Il comunicato del Dipartimento di Stato americano afferma che questi gruppi sono stati coinvolti in atti terroristici che minacciano la sicurezza delle forze americane e dei suoi partner regionali e che collaborano strettamente con la Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane, un'entità che a sua volta è nella lista delle organizzazioni terroristiche americane.

Il Dipartimento di Stato americano ha anche ricordato che in passato, gruppi simili, tra cui le Brigate Hezbollah (dal 2009) e Asa'ib Ahl al-Haq (dal 2020), sono stati designati come organizzazioni terroristiche; gruppi che, secondo le affermazioni di Washington, ricevono sostegno finanziario e militare dall'Iran e sono stati coinvolti in attacchi sanguinosi contro le forze americane in Iraq.