Temi di consultazione tra Putin e il Primo Ministro indiano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Ria Novosti, il Presidente russo Vladimir Putin e il Primo Ministro indiano Narendra Modi hanno avuto una telefonata oggi, mercoledì.

Una dichiarazione rilasciata dall'ufficio del Presidente russo in merito afferma: "Durante la telefonata, il Presidente russo ha descritto le relazioni tra India e Mosca come basate sulla fiducia e sull'amicizia."

Il Presidente russo ha anche affermato: "Sotto la guida di Modi, l'India persegue una politica sovrana e indipendente e ha raggiunto buoni risultati economici."

Putin ha continuato la sua telefonata con Modi discutendo anche della situazione in Ucraina.

Vladimir Putin e il Primo Ministro indiano Narendra Modi hanno discusso dei preparativi per la visita del Presidente russo a Nuova Delhi a dicembre.

Le parti hanno anche espresso soddisfazione per lo sviluppo di successo dell'attuale partenariato strategico speciale e privilegiato tra Russia e India, al cui rafforzamento Narendra Modi ha dato un contributo personale significativo.