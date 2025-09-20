Hezbollah invita a partecipare all'anniversario del martirio di Sayyed Hassan Nasrallah

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, le pubbliche relazioni di Hezbollah hanno lanciato un appello sabato, invitando a una vasta partecipazione dei libanesi all'anniversario del martirio di "Sayyed Hassan Nasrallah" e "Sayyed Hashem Safieddine".
In un comunicato odierno, le pubbliche relazioni di Hezbollah hanno chiesto una grande partecipazione dei libanesi al primo anniversario del martirio dei "martiri Sayyed Hassan Nasrallah" e "Sayyed Hashem Safieddine" (i due ex segretari generali di Hezbollah).
L'appello afferma: "Invitiamo le persone a partecipare alla cerimonia in onore dei martiri Nasrallah e Safieddine, che si terrà il 27 settembre (5 Mehr) alle 16:30, ora locale."
Sayyed Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah, è stato martirizzato venerdì 27 settembre 2024, in un attacco criminale del regime sionista usurpatore al quartiere Dahieh a sud di Beirut.
