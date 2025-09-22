Rappresentante libanese: La decisione di Hezbollah di sostenere Gaza è stata la più giusta

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Raad, capo del blocco fedeltà alla resistenza nel parlamento libanese, in un'intervista esclusiva con la rete Al Mayadeen, ha sottolineato: "La resistenza è completamente coerente con la sua identità e i suoi principi, e sta in piedi per difendere la causa per la quale si è sacrificata."

Riferendosi alle azioni dell'esercito del regime sionista, ha detto: "Questo esercito è un esercito assassino, non un esercito combattente. Il suo potere distruttivo non è un vero deterrente, ma un deterrente imposto dagli Stati Uniti."

Raad ha aggiunto: "Gli israeliani sono rimasti sorpresi dalla solidità della nostra posizione e dall'ampiezza della nostra presenza militare negli assi di battaglia. Abbiamo anche dovuto istituire posti di blocco sulle strade che portano al sud per impedire un afflusso eccessivo di volontari ai fronti."

Secondo lui, ciò che Hezbollah ha subito nella guerra di supporto e nella guerra di "Ouli al-Bas" sarebbe stato sufficiente per distruggere un paese e far crollare un esercito. Ma Hezbollah non è un partito che può essere sconfitto. La coesione e la prontezza sono state il segreto della nostra resistenza; ogni combattente sapeva il suo dovere fin dal primo momento.

Raad ha sottolineato: "Siamo stati colpiti duramente ma ci siamo ripresi rapidamente, abbiamo ricostruito la nostra struttura e abbiamo persino colmato le lacune durante la guerra."

Per quanto riguarda le alleanze di Hezbollah, ha detto: "In tutte le alleanze, cerchiamo di raggiungere grandi interessi nazionali e nessun alleato si è mai lamentato di noi per mancanza di sincerità, ma le lamentele erano solo per la nostra aderenza ai principi e alle posizioni fisse."

Riferendosi alla personalità dell'ex segretario generale di Hezbollah, ha detto: "Seyyed Hassan Nasrallah era noto per la sua pazienza valoriale e la sua pazienza strategica politica e il fatto che fosse preso di mira era in realtà un attacco a tutto Hezbollah; questo era chiaro fin dall'inizio del confronto dopo l'operazione 'Tempesta di Al-Aqsa'."

Raad ha notato: "Abbiamo assistito alla preparazione del nemico per attaccare Hezbollah fin dalle raccomandazioni del Comitato Winograd dopo la sconfitta del 2006. Da un punto di vista umano, morale, nazionale ed etnico, non avevamo altra scelta che entrare nel sostegno alla Gaza oppressa. La guerra di sostegno a Gaza è stata la decisione più giusta, perché la vittoria è per l'umanità, la libertà, la nazionalità e l'etnia; anche se il prezzo è alto."

Ha paragonato le recenti aggressioni del regime sionista all'Olocausto immaginario dei sionisti e ha detto: "Ciò che è accaduto in questa guerra è mille volte più grave di ciò che è stato pubblicizzato nella storia come il falso Olocausto."