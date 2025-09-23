Pezeshkian: "L'integrazione è uno slogan globale, ma la realtà è l'unilateralismo e l'oppressione"

Secondo il corrispondente di ABNA, il presidente Massoud Pezeshkian, prima del suo viaggio a New York e in vista della sua partecipazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato: "Questo viaggio che stiamo facendo è per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; un'assemblea a cui tutti i paesi parteciperanno. È un'ottima opportunità per poter dialogare con i presidenti ed esprimere le nostre posizioni e il nostro punto di vista."

Ha aggiunto: "Lo slogan che è stato scelto quest'anno per l'intero pianeta su cui viviamo è 'Integrazione; progresso per tutti', ma ciò che vediamo nel corso degli eventi mondiali e nel comportamento delle potenze che vi partecipano non è altro che totalitarismo. Alcuni paesi che detengono il potere usano i loro strumenti per eliminare esseri umani in un modo molto barbaro e disumano."

Pezeshkian ha continuato: "È difficile per me, come essere umano al di là della religione, della fede e del credo, immaginare questa situazione. L'essere umano, come la più nobile delle creature e un essere in cui Dio ha posto una natura pura, non può vedere i bambini a Gaza morire di fame, morire per mancanza di medicine e cure, mentre allo stesso tempo Israele bombarda diverse aree ogni giorno. Questo accade mentre paesi apparentemente civili, potenti e che rivendicano democrazia e diritti umani, sostengono apertamente e equipaggiano questo regime, e con questi stessi strumenti si compiono massacri."

Ha aggiunto: "Non so come le comunità internazionali e gli esseri umani che vi siedono affronteranno questi comportamenti e cosa significano gli slogan dati in nome dell'integrazione. Significa forse che l'integrazione è uccidere gli altri affinché ciò che loro vogliono si realizzi? Ogni essere umano, di qualsiasi etnia, razza e gusto, ha il diritto di vivere su questo pianeta e deve poter usufruire dei doni divini, senza che i diritti degli altri vengano violati."

Il presidente ha affermato: "Ci impegneremo in questo viaggio per annunciare le nostre posizioni basate sulla nostra fede e convinzione che si fonda sulla pace, la sicurezza, la verità, la giustizia e l'umanità. Parleremo con i paesi con cui si presenta l'opportunità di dialogare, con i leader, con la gente, con gli iraniani che sono presenti lì, con gli esperti e in ogni occasione che si presenterà difenderemo il processo di giustizia in cui crediamo."

Ha sottolineato: "Dal nostro punto di vista, la verità non ha importanza in quale veste o in quale aspetto sia. Come diceva l'Imam Khomeini (r.a.), la nostra disputa non è per 'l'uva'; se siamo esseri umani e ci muoviamo verso la verità, la giustizia, la rettitudine e la correttezza, non ci sarà alcuna disputa. A volte potremmo semplicemente non riuscire a capirci e dobbiamo capirci sedendoci insieme e dialogando. Ma chi vuole imporre, intimidire e fare dispetti, naturalmente non sarà in grado di dialogare."

Pezeshkian ha concluso: "Pertanto, l'opportunità di partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a cui tutti i paesi partecipano, è molto importante per noi. Parleremo delle nostre posizioni e sottolineeremo che l'integrazione deve essere nel quadro della verità, della giustizia, dell'integrità territoriale dei paesi e del diritto alla vita per tutti gli esseri umani. L'integrazione non deve significare che solo Israele abbia il diritto alla sicurezza, ma che la sicurezza di tutti gli esseri umani che vivono in questo mondo debba essere preservata."

Ha aggiunto: "Questa è un'opportunità eccezionale per poter esprimere le nostre posizioni. Spero che Dio ci aiuti a poter presentare le nostre realtà e le nostre convinzioni con voce forte lì."