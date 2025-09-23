La Flotta della Resilienza si avvicina alla Grecia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il Centro d'Informazione Palestinese, la Flotta Internazionale "Al-Samoud", che si sta muovendo per rompere l'assedio della Striscia di Gaza, si è avvicinata martedì alla zona di confine tra le acque internazionali e le acque territoriali greche, vicino all'isola di Creta.

Secondo il rapporto del canale Al Jazeera, si prevede che anche barche e navi greche si uniranno a questa flotta vicino all'isola di Creta per muoversi collettivamente verso le acque territoriali palestinesi. Si stima che la flotta raggiungerà Gaza entro i prossimi sei giorni.

Il canale ha anche riferito che per la terza notte consecutiva, droni non identificati sono stati avvistati sopra le navi; un'azione che la gestione della flotta ha considerato un tentativo di criminalizzare e indebolire la missione umanitaria della flotta.

La gestione della flotta "Al-Samoud" ha condannato le minacce del regime sionista contro la flotta e ha sottolineato che la missione di questa flotta è un'azione pacifica e umanitaria che, secondo il diritto internazionale, ha il diritto di trasportare aiuti marittimi nella Striscia di Gaza.

In precedenza, era stato anche annunciato che due droni israeliani avevano preso di mira due navi nel porto di Sidi Bou Said in Tunisia in attacchi separati, mentre il regime di occupazione ha mantenuto il silenzio al riguardo.

La flotta, che ha iniziato il suo viaggio circa 23 giorni fa, comprende decine di navi e imbarcazioni provenienti da circa 50 paesi del mondo ed è considerata la più grande missione marittima per rompere l'assedio di Gaza.

È la prima volta che un numero così elevato di navi si muove collettivamente verso Gaza; un'area che sta attualmente affrontando una grave crisi di carestia e ha finora causato la morte di 440 palestinesi.