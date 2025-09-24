L'unità nazionale iraniana è la stessa del 13 giugno; tutti sono responsabili.

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - Abna, Sua Eminenza, l'Ayatollah Khamenei, la Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, in un discorso televisivo al popolo questa sera, ha definito la continua unità e coesione del popolo iraniano come un pugno d'acciaio contro il nemico, e ha spiegato il motivo per cui l'orgoglioso popolo iraniano non si arrende di fronte alle pressioni e alle minacce del nemico di rinunciare alla vantaggiosa tecnologia di arricchimento dell'uranio, sottolineando: "I negoziati in cui l'America decide e detta il risultato fin dall'inizio sono inutili e dannosi, perché incoraggiano il nemico prepotente a imporre i suoi prossimi obiettivi e non evitano alcun danno per noi, e nessun popolo onorevole o politico saggio accetterebbe tali negoziati".

L'unità della nazione iraniana nella guerra di 12 giorni ha deluso il nemico. Il nemico voleva creare disordini di strada, ma la gente è scesa in strada contro il nemico, non contro il sistema islamico. Il fattore di unità della nazione iraniana rimane. Alcuni sostengono che l'unità fosse solo per i giorni di guerra, il che è un'affermazione completamente falsa. Tutti noi siamo responsabili dell'unità della nazione.

L'arricchimento dell'uranio ha un impatto su vari aspetti della vita delle persone. La parte americana dice che l'Iran non dovrebbe avere l'arricchimento. Non ci siamo arresi e non ci arrenderemo a questa pressione e a qualsiasi altra questione. Non abbiamo intenzione di usare armi nucleari, ma abbiamo l'arricchimento. La nostra conoscenza non sarà distrutta da minacce o bombardamenti.

Nella situazione attuale, i negoziati con il governo americano non ci portano alcun beneficio, né evitano alcun danno. La parte americana ha predeterminato il risultato dei negoziati. La parte americana insiste che l'Iran non deve avere l'arricchimento. Pochi giorni fa, il suo vice ha annunciato che l'Iran non dovrebbe nemmeno avere missili. Questo non è un negoziato, è una coercizione e non ha alcun beneficio. Nessun popolo onorevole e nessun politico saggio accetterebbe o approverebbe negoziati accompagnati da minacce.