Resistenza palestinese: L'operazione yemenita ha rivelato la fragilità della difesa aerea israeliana

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Manar, i Comitati di Resistenza in Palestina hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano: "L'operazione yemenita che ha preso di mira 'Umm al-Rashrash' ha rivelato la fragilità della difesa aerea e dell'intero apparato militare e di intelligence del regime sionista."

I Comitati di Resistenza in Palestina hanno aggiunto: "Salutiamo i nostri fratelli in Yemen, la terra del jihad e della resistenza, che sono i veri sostenitori del popolo palestinese e della loro resistenza."

Qualche ora fa, Yahya Sarea, portavoce delle Forze Armate yemenite, ha rilasciato una dichiarazione annunciando che sono stati condotti attacchi di droni contro alcune posizioni del nemico sionista nel sud dei territori occupati.

Nel comunicato, ha affermato che le forze yemenite hanno colpito il porto di "Umm al-Rashrash" nei territori occupati con due droni.

Il portavoce delle Forze Armate yemenite ha sottolineato che questa operazione ha raggiunto i suoi obiettivi e che i sistemi di intercettazione del nemico non sono riusciti a contrastarla.

Secondo il portavoce delle Forze Armate yemenite, questo è il secondo attacco di droni contro i territori occupati nelle ultime 24 ore.

I media sionisti hanno annunciato che il numero dei feriti nell'attacco di droni dell'esercito yemenita a Eilat occupata ha raggiunto le 48 persone, due delle quali sono in condizioni critiche.