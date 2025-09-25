Voli estesi di droni su una delle più grandi navi della Flotta "Sumud"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il corrispondente di Al Jazeera ha riferito, citando la gestione della Flotta Mondiale "Sumud" (Resistenza), che diversi paesi hanno avvertito i loro cittadini che partecipano a questa flotta di un imminente attacco israeliano.

La gestione della Flotta Mondiale Sumud ha annunciato voli estesi di droni su una delle più grandi navi della flotta e ha dichiarato: "Abbiamo dichiarato lo stato di massima allerta sul ponte di questa nave."

Anche il Comitato Internazionale per la Rottura dell'Assedio di Gaza ha annunciato, poco fa, che tre droni stanno attualmente volando sopra la nave Omar Al-Mukhtar, che si sta muovendo da sola per unirsi alla Flotta Sumud.

Il convoglio mondiale "Sumud", composto da più di 50 navi con l'obiettivo di aiutare il popolo di Gaza e rompere l'assedio, ha iniziato il suo viaggio dal porto di Barcellona in Spagna all'inizio di settembre, e gradualmente altre navi da diverse parti del mondo si sono unite ad esso.

Lunedì sera, 9 imbarcazioni della Flotta Sumud sono state oggetto di 14 attacchi di droni da parte del nemico sionista.

Va notato che il protocollo di emergenza è stato attivato su tutte le navi della Flotta Mondiale Sumud ieri sera, dopo che i droni hanno sorvolato la flotta e che sono stati lanciati proiettili e bombe sonore contro alcune delle navi.

A seguito di questi attacchi e minacce, mercoledì mattina una nave di salvataggio e soccorso italiana è stata inviata per proteggere la Flotta Sumud. La Spagna ha anche annunciato che sta inviando una "nave operativa" della marina da Cartagena al Mediterraneo orientale per proteggere e assistere il convoglio Sumud nel suo percorso verso Gaza.