Reazioni alla preghiera del rabbino siro-americano per Ahmad al-Sharaa!

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - Abna, attivisti e utenti dei social media hanno ampiamente diffuso un video in cui Henry Hamra, un rabbino siro-americano, è visto recitare una preghiera speciale nella storica sinagoga di "Al-Franj" nella Vecchia Damasco.

Durante la cerimonia, Hamra, che presiede la "Fondazione per il Patrimonio Ebraico Siriano", ha pregato per Ahmad al-Sharaa, il presidente siriano, e anche per l'instaurazione della pace in Siria e in tutto il mondo.

Questa scena, che secondo gli osservatori è molto significativa per la sua tempistica e i suoi messaggi nascosti, è stata accompagnata dall'augurio di Hamra che una "Siria libera" possa ricostruirsi e ritrovare la stabilità.

La pubblicazione di questo video ha suscitato ampie reazioni sui social media. Alcuni utenti l'hanno vista come un simbolo dell'importanza della coesistenza religiosa in Siria, mentre un altro gruppo ha considerato la preghiera di questo rabbino dal cuore di Damasco come un segno della presenza di spicco e influente della comunità ebraica nello spazio sociale e politico siriano.