Direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: La violenza minaccia la vita di bambini e pazienti a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - Abna, Tedros Adhanom, direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha annunciato che l'escalation di violenza attorno ai due ospedali Al-Rantisi e Al-Ayoun nella Striscia di Gaza ha costretto i pazienti e il personale medico a lasciare l'area.

Esprimendo preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria e sanitaria a Gaza, ha sottolineato che i rischi per i civili sono in aumento e che le strutture mediche devono essere protette affinché i servizi sanitari di base possano continuare.

Adhanom ha notato che l'ospedale Al-Rantisi era l'unico centro pediatrico specializzato a Gaza e l'ospedale Al-Ayoun era l'unico centro specializzato in malattie degli occhi nella regione.

Ha avvertito che il protrarsi della violenza e la chiusura delle strutture mediche, in una situazione in cui centinaia di migliaia di persone sono presenti a Gaza, potrebbe portare alla morte di un numero ancora maggiore di persone.

Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di trovare soluzioni urgenti per proteggere i civili e garantire la continuità dei servizi sanitari.

Il Ministero della Salute di Gaza aveva precedentemente annunciato che gli ospedali Al-Rantisi e Al-Ayoun erano stati messi fuori servizio a causa dei ripetuti attacchi israeliani nelle loro vicinanze. Anche il centro medico di soccorso nella città di Gaza è stato completamente distrutto.

La dichiarazione affermava che "gli occupanti stanno prendendo di mira in modo deliberato e sistematico le infrastrutture dei servizi sanitari nella provincia di Gaza, un'azione che rientra nella politica di genocidio contro la popolazione della regione."

Il Ministero della Salute ha inoltre sottolineato che tutte le strade che portano agli ospedali sono state distrutte o sono insicure, rendendo estremamente difficile per i pazienti l'accesso alle strutture mediche.