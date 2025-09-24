Critica di Araqchi per il fallimento della comunità internazionale nel prevenire i crimini contro l'umanità

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - Abna, Seyed Abbas Araqchi, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, durante la sua visita a New York, ha partecipato e tenuto un discorso alla riunione di alto livello dell'iniziativa per lo sviluppo globale intitolata "Rinnovare l'impegno per gli ideali originali, uniti per costruire un futuro più luminoso nello sviluppo globale". Il testo del discorso è il seguente:

"Nel nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso.

Eccellenza, signor Li Qiang, Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, Eccellenze, stimati colleghi,

La Repubblica Islamica dell'Iran, in quanto membro del Gruppo di Amici dell'Iniziativa per lo Sviluppo Globale, la considera una piattaforma preziosa per rafforzare la cooperazione e la solidarietà nel percorso di sviluppo.

Con i paesi in via di sviluppo che continuano a confrontarsi con profonde disuguaglianze strutturali nei sistemi economici, finanziari e commerciali globali, l'incontro di oggi è sia tempestivo che necessario. L'eradicazione della povertà rimane la più grande sfida per i responsabili politici in molti paesi in via di sviluppo. Allo stesso tempo, la fame, la malnutrizione e l'insicurezza alimentare sono in aumento e il rischio di carestia si sta diffondendo in vaste aree del mondo.

Contemporaneamente, siamo profondamente preoccupati per i crescenti divari digitali, in particolare nel campo delle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale. Pertanto, garantire una governance inclusiva, trasparente ed equa delle tecnologie digitali, con la partecipazione piena ed efficace dei paesi in via di sviluppo, è di vitale importanza.

In questo contesto, sono necessarie riforme strutturali urgenti per garantire la partecipazione piena, equa ed efficace dei paesi in via di sviluppo nel processo decisionale globale.

È motivo di profonda preoccupazione che alcuni paesi sviluppati, invece di adempiere ai loro impegni di lunga data, continuino a imporre misure coercitive unilaterali e politiche protezionistiche contro i paesi in via di sviluppo. Tali misure, che violano i diritti fondamentali dei cittadini nei paesi bersaglio, di fatto prendono di mira la crescita economica, l'eradicazione della povertà e lo sviluppo sostenibile in questi paesi.

Le sfide che affrontiamo non sono limitate alla sfera economica. Ad esempio, il deterioramento della situazione in Asia occidentale, in particolare il genocidio in corso a Gaza, rivela il fallimento della comunità internazionale nel sostenere il diritto internazionale e prevenire i crimini contro l'umanità.

L'occupazione straniera e l'aggressione, la disuguaglianza e l'ingiustizia possono invertire i progressi dello sviluppo e destabilizzare intere regioni e il mondo intero.

In tali circostanze, abbiamo bisogno più che mai di rinnovare il nostro impegno per i principi della cooperazione multilaterale e respingere l'unilateralismo, che rappresenta una seria minaccia per la pace, la sicurezza e lo sviluppo globale.

L'Iniziativa per lo Sviluppo Globale può svolgere un ruolo di primo piano in questo senso, promuovendo le aspirazioni dei paesi in via di sviluppo a svolgere un ruolo più proattivo nel plasmare l'ordine economico globale e nel creare un ambiente internazionale favorevole per lo sviluppo sostenibile. Allo stesso tempo, non possiamo ignorare il deterioramento della situazione in Asia occidentale, in particolare i crimini in corso a Gaza, che minacciano la pace e lo sviluppo nella nostra regione e oltre.

Signor Presidente,

Le incertezze esistenti e i divari emergenti nei sistemi politici ed economici globali hanno reso l'Iniziativa per lo Sviluppo Globale ancora più necessaria, in quanto fornisce una piattaforma per una maggiore solidarietà, cooperazione e azione collettiva per costruire un futuro più luminoso per tutti. Continuiamo a fare affidamento su questa iniziativa e a sostenerla per raggiungere i suoi obiettivi."