Il nuovo veto degli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza è la prova che Washington guida la guerra

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - Abna, Sayyid Jamil Kazem, capo del Consiglio di Al-Wefaq del Bahrein, ha dichiarato che il rinnovato utilizzo del veto da parte degli Stati Uniti nel Consiglio di Sicurezza contro una cessazione delle ostilità e la revoca dell'assedio a Gaza, è un'altra testimonianza che si aggiunge alla lista delle azioni di Washington e mostra che gli Stati Uniti sono alla guida di questa guerra e sono i principali responsabili di tutti i crimini di genocidio che le Nazioni Unite hanno confermato e che vengono eseguiti dal regime sionista.

Ha definito la politica della diplomazia della forza, che gli Stati Uniti perseguono per cambiare gli equilibri globali e dividere il mondo in aree settarie, etniche e razziali attraverso guerre, coercizione, massacri di massa, assedi e prosciugamento delle risorse vitali, come infruttuosa. Ha affermato che questa politica non porterà frutti e, prima o poi, si tradurrà in un fallimento, una vergogna eterna e un danno evidente per gli Stati Uniti.