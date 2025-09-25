Netanyahu prima di partire per New York: 'Discuterò gli obiettivi della guerra con Trump'

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Nashra, il primo ministro del regime sionista, Benjamin Netanyahu, prima di partire per New York, ha detto che parlerà con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump della necessità di completare gli obiettivi della guerra.

Nelle sue dichiarazioni prima di recarsi a New York, Netanyahu, riferendosi al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di alcuni paesi europei, ha detto che avrebbe condannato questo evento e che "questo non accadrà".

Senza tenere conto delle realtà sul campo della guerra, dell'isolamento e dell'odio pubblico contro il regime sionista a seguito dei suoi crimini da un lato, e delle perdite e dell'usura dell'esercito dall'altro, ha affermato: "Discuterò con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump delle grandi opportunità che la nostra vittoria ci ha offerto e della nostra necessità di raggiungere l'obiettivo della guerra."