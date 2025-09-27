Araghchi: L'Iran non scenderà mai a compromessi sulla sua sovranità, sui suoi diritti o sulla sua sicurezza

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (ABNA), Seyed Abbas Araghchi, il Ministro degli Esteri iraniano, in un editoriale pubblicato sul quotidiano indonesiano The Jakarta Post "condannando l'azione dei tre paesi europei volta ad attivare lo snapback," ha scritto: L'azione della Troika europea (Regno Unito, Francia e Germania) volta ad attivare il meccanismo di ripristino automatico delle sanzioni (snapback) infliggerà danni irreparabili all'immagine e alla credibilità internazionale dell'Europa; un meccanismo progettato come misura punitiva per la mancata attuazione degli impegni chiave previsti dall'accordo nucleare del 2015, firmato tra Iran, i tre paesi europei, Stati Uniti, Cina e Russia.

Secondo la dichiarazione rilasciata sul canale Telegram del Ministro degli Esteri iraniano, Araghchi ha aggiunto: Come sottolineato anche nella lettera congiunta dei tre paesi Iran, Cina e Russia, l'azione dei tre paesi europei per attivare il meccanismo di snapback manca di una base legale e giuridica ed è considerata anche politicamente distruttiva. I paesi che non adempiono ai propri obblighi non hanno il diritto di beneficiare di un accordo che essi stessi hanno minato. Nessuna azione può ignorare la sequenza di eventi che ha portato l'Iran ad adottare misure compensative legali ai sensi dell'accordo nucleare.

Egli ha dichiarato: Sono stati gli Stati Uniti a violare la Risoluzione 2231 nel 2018 con il ritiro unilaterale dal Piano d'Azione Congiunto Globale (JCPOA), non l'Iran; un atto distruttivo completato dal mancato rispetto da parte della Troika europea dei propri impegni ai sensi del JCPOA e dall'allineamento con le sanzioni illegali statunitensi. Ora questi tre paesi, con la pretesa che l'Iran abbia rifiutato i negoziati, hanno chiesto il ripristino delle sanzioni delle Nazioni Unite; paesi che, sostenendo gli attacchi militari illegali statunitensi nel giugno 2025 contro gli impianti nucleari pacifici della Repubblica Islamica dell'Iran, che sono protetti dal diritto internazionale, hanno ulteriormente evidenziato il loro ruolo nel facilitare le richieste eccessive di Washington; attacchi avvenuti alla vigilia del sesto round di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti.

La Troika europea non sarà la vincitrice Il Ministro degli Esteri iraniano ha proseguito: Con l'inizio di questo gioco, la Troika europea ha causato molteplici conseguenze negative per la credibilità e la posizione internazionale dell'Europa. In questo gioco, i tre paesi europei non solo non saranno i vincitori, ma saranno anche esclusi dai futuri processi diplomatici. Se questa breve opportunità per cambiare rotta verrà sprecata, ci saranno conseguenze distruttive diffuse per la regione dell'Asia occidentale e per il sistema internazionale; conseguenze che, minando l'integrità e la credibilità degli accordi internazionali, destabilizzeranno le fondamenta della sicurezza collettiva.

Araghchi ha affermato: La Repubblica Islamica dell'Iran, con la massima moderazione, ha sempre dimostrato al mondo il suo costante impegno a risolvere le questioni relative alle sue attività nucleari pacifiche attraverso la diplomazia e il negoziato e a raggiungere un nuovo accordo equo; un accordo che, nel rispetto della sovranità nazionale e dei diritti della nazione iraniana ai sensi del Trattato di Non Proliferazione Nucleare, affronti tutte le preoccupazioni reciproche, comprese le sanzioni ingiuste che hanno preso di mira il sostentamento e il benessere della nazione iraniana.

Egli ha detto: Nonostante sia esposto agli attacchi illegali e criminali del regime sionista e degli Stati Uniti, l'Iran rimane saldo nell'affermare i suoi diritti inalienabili all'uso pacifico dell'energia nucleare ai sensi del Trattato di Non Proliferazione (NPT) e allo stesso tempo ha dichiarato la sua disponibilità a partecipare a un dialogo costruttivo e significativo su questo argomento.

L'alto diplomatico iraniano ha dichiarato: La Repubblica Islamica dell'Iran ha firmato un nuovo accordo con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) il 9 settembre 2025; un accordo raggiunto attraverso gli sforzi di mediazione dell'Egitto. Il recente accordo tra Iran e AIEA è un altro capitolo negli sforzi diplomatici dell'Iran volti a risolvere le questioni relative alle sue attività nucleari pacifiche; un accordo che, pur rispettando la sovranità nazionale e garantendo i diritti inalienabili dell'Iran, mantiene la cooperazione con l'Agenzia nell'ambito di un quadro concordato.

Araghchi ha spiegato: L'Iran non scenderà mai a compromessi sulla sua sovranità, sui suoi diritti o sulla sua sicurezza. Pertanto, questo accordo sarà attuato in conformità con la legge che obbliga il governo a sospendere la cooperazione con l'AIEA, approvata dal Parlamento e nell'ambito del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran, e rimarrà valido solo fintanto che non verranno intraprese azioni ostili contro l'Iran, compreso il ripristino delle risoluzioni annullate del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; in caso contrario, la Repubblica Islamica dell'Iran considererà le sue misure pratiche concluse.

Ha aggiunto: Si noti che la legge che "Obbliga il Governo a Sospendere la Cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica" è stata approvata dal Parlamento iraniano il 25 giugno 2025 e, dopo l'approvazione del Consiglio dei Guardiani, è stata promulgata dal Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Masoud Pezeshkian; una legge approvata in risposta agli attacchi statunitensi e israeliani contro gli impianti nucleari pacifici iraniani e al fine di proteggere gli interessi nazionali e la sicurezza degli impianti nucleari del paese.

Sottolineando la necessità dell'unità dei paesi islamici nella lotta onnicomprensiva contro Israele Il Ministro degli Esteri iraniano ha concluso: In conclusione, pur esprimendo apprezzamento per la fermezza e la resistenza del governo e del popolo indonesiano nel sostenere il popolo oppresso della Palestina e per la loro condanna rapida e decisa delle aggressioni del regime sionista contro la Repubblica Islamica dell'Iran e altri paesi della regione, sottolineiamo ancora una volta la necessità dell'unità dei paesi islamici nella lotta onnicomprensiva contro Israele, per contrastare i doppi standard internazionali e per riformare le strutture multilaterali difettose.

Araghchi ha affermato: L'inazione delle istituzioni multilaterali internazionali di fronte alle flagranti e ripetute violazioni del diritto internazionale da parte del regime sionista ha minato la credibilità delle regole e delle norme fondamentali del diritto internazionale e ha portato all'espansione della portata dei crimini di questo regime nella regione dell'Asia occidentale. I recenti attacchi del regime sionista israeliano contro cinque paesi arabi – Palestina, Libano, Siria, Qatar e Yemen – hanno ancora una volta rivelato la natura selvaggia e aggressiva del regime sionista nel perseguimento del suo antico sogno di occupare tutti i territori situati tra i due fiumi Nilo ed Eufrate; un sogno presentato in modo ufficiale e pubblico sotto forma del piano della "Grande Israele" da Benjamin Netanyahu, il più grande criminale di guerra del secolo, e che ha posto la sovranità degli altri paesi islamici nella regione dell'Asia occidentale a grave rischio.