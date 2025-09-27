I residenti di "Umm al-Rashrash" sono scioccati! / Eilat non è al sicuro

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (ABNA), il quotidiano in lingua ebraica Maariv ha ammesso che i residenti di Eilat occupata sono in stato di shock e disperazione dopo il recente attacco delle forze armate yemenite contro questa zona.

Il rapporto afferma: "L'attacco yemenita al centro turistico di Eilat colpisce le arterie economiche e sociali della città e la rende non più sicura. I residenti di Eilat hanno sottolineato che Netanyahu ha distrutto tutto. Eilat era una zona tranquilla che è caduta in condizioni pericolose."

Yahya Saree, portavoce delle forze armate yemenite, ha rilasciato un comunicato annunciando attacchi di droni contro alcune posizioni nemiche sioniste nel sud dei territori occupati.

Nel comunicato, ha affermato che le forze yemenite hanno colpito il porto di "Umm al-Rashrash" nei territori occupati con due droni.

Va notato che i media sionisti avevano precedentemente annunciato che il numero di feriti nell'attacco di droni dell'esercito yemenita a Eilat occupata aveva raggiunto 48 persone.