Barack Obama: Ignorare la crisi umanitaria a Gaza è inaccettabile

Secondo l'Agenzia di Stampa AhlulBayt (ABNA), Barack Obama, ex Presidente degli Stati Uniti, in un discorso a Dublino, Irlanda, ha criticato aspramente l'operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza e ha chiesto l'istituzione di uno Stato palestinese indipendente.

Riferendosi alla continua distruzione a Gaza, Obama ha dichiarato: "Non c'è alcuna giustificazione militare per continuare a devastare ciò che è già stato ridotto in macerie."

Ha sottolineato che "non si deve permettere che i bambini muoiano di fame" e ha aggiunto: "Ignorare la crisi umanitaria a Gaza è inaccettabile."

Obama ha anche criticato i leader politici per la loro "incapacità di risolvere i conflitti" e ha specificamente menzionato Benjamin Netanyahu, Primo Ministro israeliano. Ha detto: "Non siamo sempre stati d'accordo con Netanyahu" e ha aggiunto che, a causa delle sue critiche esplicite ai politici, non è stato molto popolare nella regione.

Queste rare osservazioni di Obama sulla guerra di Gaza arrivano mentre la questione degli attacchi israeliani a Gaza è in cima all'agenda globale, in concomitanza con la sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

Nel frattempo, Netanyahu, in reazione all'ondata recente di riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di alcuni governi occidentali, ha descritto l'azione come "resa alla pressione dei media di parte, delle circoscrizioni islamiste estremiste e dei raduni anti-ebraici."