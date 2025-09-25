Hezbollah avverte il governo libanese del tradimento americano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il sito web Al-Nashra, Hassan Ezzedine, rappresentante della fazione "Lealtà alla Resistenza" nel parlamento libanese, in reazione alle recenti e insolenti dichiarazioni di Tom Barak, l'inviato americano, contro il governo, l'esercito e il popolo libanese, ha dichiarato: "Apprezziamo la posizione saggia e coraggiosa del presidente del parlamento, Nabih Berri, nel condannare le parole di Tom Barak e ribadiamo che le armi nel nostro paese e il loro ruolo nella protezione del popolo libanese sono sacre e non sono uno strumento per la sedizione o per soddisfare gli interessi del nemico sionista."

Durante una cerimonia commemorativa, Hassan Ezzedine ha affermato: "Le autorità libanesi devono adottare una posizione appropriata rispetto agli interventi palesi e alle minacce degli Stati Uniti che sono dirette direttamente contro il governo libanese. Inoltre, la dichiarazione ministeriale del governo deve essere pienamente attuata dal Primo Ministro libanese, Nawaf Salam, secondo le sue priorità."

Ha aggiunto: "Queste priorità includono la fine delle aggressioni del nemico sionista contro il Libano e il completo ritiro degli occupanti dal territorio libanese. Il governo deve anche utilizzare tutti gli strumenti disponibili per espellere i sionisti dalla nostra terra. Le altre priorità riguardano la ricostruzione delle distruzioni, che il governo deve iniziare a implementare, compreso il risarcimento delle vittime e dei proprietari di case danneggiate e distrutte."

Questo rappresentante della Resistenza nel parlamento libanese ha precisato che il governo dovrebbe includere fondi per la ricostruzione del paese nel bilancio del 2026 affinché i cittadini sentano di essere curati e non abbandonati a se stessi. "Il governo deve abbandonare la sua posizione antinazionale che lega la ricostruzione del paese al disarmo della resistenza; poiché ciò viola gli interessi nazionali supremi del Libano e del suo popolo."

Hassan Ezzedine ha continuato: "Tom Barak, a nome dei leader del nemico sionista, ha annunciato che questo regime non si ritirerà dai cinque punti occupati nel sud del Libano, che ora sono diventati sette. Queste dichiarazioni dell'inviato americano mostrano che qualsiasi scommessa su Washington, specialmente su una questione che ha il regime sionista come parte, è come fare affidamento su un miraggio e non ha altro risultato che la delusione."

Questo rappresentante di Hezbollah ha concluso: "Gli americani hanno dimostrato di non poter mai agire al di fuori del quadro di sostegno al regime sionista e di dare priorità agli interessi di questo regime su qualsiasi altra cosa, ed è del tutto chiaro che gli americani non hanno alcuna considerazione per gli interessi nazionali del Libano."

Queste dichiarazioni del suddetto rappresentante di Hezbollah arrivano dopo che, pochi giorni prima, Tom Barak, l'inviato speciale degli Stati Uniti a Beirut, aveva dichiarato in modo insolente contro il Libano: "Non rafforzeremo mai l'esercito libanese per affrontare Israele; equipaggeremo l'esercito per essere utilizzato internamente, contro il popolo libanese e Hezbollah."