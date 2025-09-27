Discorso di Netanyahu alle sedie vuote dell'ONU!

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (ABNA), il quotidiano in lingua ebraica Yedioth Ahronoth ha ammesso che l'abbandono della sala dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite da parte dei capi di Stato all'inizio del discorso di Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, ha mostrato nel modo più evidente possibile quanto questo regime sia oggi emarginato dal mondo.

Ieri sera, contemporaneamente all'inizio del discorso di Benjamin Netanyahu, i leader e i capi di Stato del mondo lo hanno fischiato e il suo discorso è iniziato nei primi minuti con un forte rumore da parte dei presenti.

Con l'inizio del discorso di Netanyahu, alcuni capi e leader di Stato del mondo hanno lasciato la sala dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Barak Ravid, giornalista sionista per il sito web Axios, ha pubblicato un'immagine della partenza dei capi e presidenti di Stato del mondo all'inizio del discorso del Primo Ministro del regime sionista, dichiarando: "La sala dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è attualmente vuota".

Contemporaneamente al discorso di Netanyahu all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i cittadini americani hanno tenuto una vasta manifestazione di protesta di fronte all'edificio delle Nazioni Unite.