Dottor Pezeshkian: L'applicazione dello snapback e il ripristino delle sanzioni sono atti illegali

Secondo l'Agenzia di Stampa AhlulBayt (ABNA), il Dottor Masoud Pezeshkian, in un incontro con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha espresso gratitudine per i suoi sforzi volti a stabilire la pace e per le sue appropriate posizioni riguardo alla guerra di Gaza, affermando: "Purtroppo, i crimini e il genocidio a Gaza stanno avvenendo mentre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non ha intrapreso alcuna azione, nemmeno una condanna, per fermare questa guerra".

Il Presidente ha aggiunto che, "nonostante l'adempimento degli impegni da parte dell'Iran e l'opposizione di Russia e Cina all'applicazione dello snapback, la sua attuazione e il ripristino delle sanzioni sono atti immorali e illegali".

Il Dottor Pezeshkian ha espresso la speranza che il Segretario Generale utilizzi le sue capacità per prevenire tale azione.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, durante l'incontro, riferendosi ai suoi sforzi e a quelli delle Nazioni Unite nel condannare Israele per fermare questa guerra, ha sottolineato: "Le Nazioni Unite hanno perso diverse centinaia di membri del proprio personale in questa guerra durante questo periodo".

Guterres ha espresso la speranza che una soluzione diplomatica possa essere trovata nei giorni rimanenti prima dell'applicazione del meccanismo trigger su questo tema e che non si assista al ripristino delle sanzioni.