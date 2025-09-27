Ziad al-Nakhala: Il popolo palestinese non si arrenderà ai carnefici e non rinuncerà ai suoi diritti

Secondo l'Agenzia di Stampa AhlulBayt (ABNA), il Segretario Generale del Movimento Jihad Islamico Palestinese ha sottolineato che il popolo palestinese non si arrenderà mai di fronte ai carnefici criminali e non rinuncerà ai suoi diritti legittimi, nonostante qualsiasi sacrificio.

Ziad al-Nakhala, reagendo alle recenti dichiarazioni di Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime di occupazione israeliano, alle Nazioni Unite, ha detto: "Le minacce di Netanyahu contro la Resistenza e il popolo palestinese non sono una novità, e il popolo palestinese, che ha innalzato la bandiera della Resistenza per oltre cento anni, non sarà influenzato da queste minacce e menzogne."

D'altra parte, anche Mustafa Barghouti, Segretario Generale del Movimento Iniziativa Nazionale Palestinese, in un'intervista con il canale Al Mayadeen, ha affermato che ciò che è accaduto alle Nazioni Unite indica il crescente isolamento di Israele sulla scena internazionale.

Ha definito il discorso di Netanyahu "pieno di menzogne che hanno messo il criminale nella posizione della vittima" e ha sottolineato: "Il mondo sta cambiando e Israele diventerà sempre più isolato di giorno in giorno."

Barghouti ha concluso: "Netanyahu ha spinto Israele verso il suo massimo isolamento storico e il suo comportamento è paragonabile solo a quello dei leader nazisti."