Esercito del regime sionista ammette: 170 attacchi su Gaza in un giorno

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, l'esercito del regime sionista ha ammesso di aver effettuato più di 170 attacchi contro vari obiettivi nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore.

Fonti mediatiche riferiscono che tutti questi attacchi sono stati condotti contro obiettivi non militari a Gaza e prendono di mira persone e individui in attesa nelle file per ricevere aiuti. A questo proposito, i sionisti hanno bombardato la scorsa notte una casa appartenente alla famiglia Abu Dahrouj che aveva dato rifugio a sfollati palestinesi a nord di Al-Zawaida, nel centro della Striscia di Gaza. In questo attacco, 11 persone sono state martirizzate e decine di altre sono rimaste ferite.

Inoltre, anche oggi, 3 palestinesi in attesa di ricevere aiuti umanitari sono stati martirizzati a seguito degli attacchi sionisti.

D'altra parte, nel bombardamento di una casa appartenente alla famiglia Wadi vicino all'ospedale giordano a ovest di Khan Yunis, altre 3 persone sono state martirizzate e diverse sono rimaste ferite.

Nell'attacco missilistico degli elicotteri del regime sionista a una casa nel campo numero 2 di Al-Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, diversi palestinesi sono rimasti feriti.

I sionisti hanno anche preso di mira con un attacco aereo una casa palestinese in via Jaffa, nel quartiere Al-Tuffah, nella città di Gaza.