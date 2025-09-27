Israele sull'orlo di diventare un Regime Isolato / L'Europa Punta all'Annullamento dell'Accordo di Libero Scambio

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (ABNA), il regime israeliano sta attraversando una fase delicata dal punto di vista diplomatico ed economico, poiché le pressioni dall'Europa e dalla comunità internazionale contro questo regime sono in aumento. Per la prima volta dalla firma dell'accordo di partenariato, l'Unione Europea sta valutando la sospensione o l'annullamento dell'accordo di libero scambio con Israele. Ciò avviene mentre l'ondata di riconoscimento della Palestina si è diffusa nel mondo, e ora grandi Paesi come il Regno Unito, la Francia, il Canada e l'Australia l'hanno riconosciuta.

I giornali israeliani The Marker e Calcalist hanno dipinto un quadro cupo della situazione attuale, inclusa la minaccia diretta alla posizione commerciale di Israele, la riduzione del sostegno internazionale e una crescente dipendenza dall'amministrazione di Donald Trump negli Stati Uniti.

La Minaccia all'Accordo Commerciale con l'Europa

Secondo The Marker, il destino delle relazioni commerciali di Israele è legato al voto delle istituzioni dell'Unione Europea. L'Italia ha un ruolo chiave in questa decisione. Giorgia Meloni, Primo Ministro italiano, nel suo discorso ha accusato Israele di violare gli standard umanitari e ha sostenuto alcune sanzioni europee contro Tel Aviv. Questa posizione potrebbe estromettere il più grande partner commerciale di Israele, ovvero l'Unione Europea, dalla portata di Tel Aviv.

L'annullamento dell'accordo di libero scambio significherebbe il ritorno di dazi del 3-6% sulle esportazioni israeliane. Ciò potrebbe infliggere un colpo profondo a un'economia il cui volume di scambi con l'Europa supera i 50 miliardi di dollari all'anno.

L'Onda di Riconoscimento della Palestina

Il quotidiano Calcalist ha scritto che il processo di riconoscimento dello Stato di Palestina ha accelerato. Finora, 156 Paesi su 193 membri delle Nazioni Unite, inclusi tre Paesi del G7 (Francia, Regno Unito e Canada), hanno riconosciuto la Palestina. Questo evento non è solo simbolico, ma consente ai Palestinesi di utilizzare più strumenti legali e politici a livello internazionale e di indebolire la posizione di Israele.

Fallimento del Percorso di Normalizzazione e Dipendenza da Trump

Secondo questi giornali, anche la posizione dell'Arabia Saudita ha aggravato la crisi israeliana. Mohammed bin Salman ha sottolineato che senza la creazione di uno Stato palestinese, nessun accordo di normalizzazione con Israele è possibile. Nel frattempo, Tel Aviv è ora quasi completamente dipendente dal sostegno di Trump; un sostegno che potrebbe trasformarsi in uno strumento di scambio e pressione politica.

Implicazioni Economiche e Finanziarie

Esperti economici hanno avvertito che anche solo l'idea di sanzioni ha classificato Israele come un'economia ad alto rischio nei mercati globali. Banche, compagnie di assicurazione e grandi fondi di investimento stanno riesaminando le loro interazioni con Israele; una questione che potrebbe aumentare il costo del prestito per il regime e ridurre gli investimenti esteri.

L'analisi di questi due giornali israeliani mostra che Tel Aviv sta rapidamente avanzando verso l'isolamento diplomatico ed economico. La perdita delle concessioni commerciali europee, la frattura tra i Paesi del G7, la condizione posta dall'Arabia Saudita per la normalizzazione e la rischiosa dipendenza da Trump, hanno tutti messo Israele in una posizione in cui potrebbe trasformarsi da un partner desiderabile a un regime isolato nel mondo.

342/