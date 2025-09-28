Arabia Saudita: La diplomazia è l'unica soluzione per risolvere il programma nucleare iraniano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita il canale Al Jazeera del Qatar, Faisal bin Farhan, il Ministro degli Esteri saudita, ha sottolineato all'ottantesima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che il percorso diplomatico è l'unica soluzione per risolvere la crisi del programma nucleare iraniano.

Ha anche fatto riferimento alla questione del riconoscimento della Palestina e ha invitato tutti i paesi a riconoscerla e a sostenere il processo per l'attuazione della soluzione a due Stati.

Il Ministro degli Esteri saudita ha proseguito condannando le continue aggressioni del regime sionista nella regione e ha definito il recente attacco di questo regime contro il Qatar come "un atto palese e ingiustificabile".

Il Ministro degli Esteri saudita, parlando all'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato: "Le Nazioni Unite devono agire in modo più efficiente e svolgere un ruolo più serio nel contenere le crisi e i conflitti globali."

Riferendosi alla guerra di Gaza, ha dichiarato: "Tutti noi dobbiamo agire per fermare immediatamente l'aggressione e garantire la consegna degli aiuti umanitari ai residenti di questa regione."

Il Ministro degli Esteri saudita ha avvertito che l'indugio della comunità internazionale nel contenere la guerra di Gaza porterà all'instabilità della sicurezza a livello regionale e globale.

In un'altra parte del suo discorso, Bin Farhan ha espresso sostegno al Libano dicendo: "Siamo al fianco del popolo libanese e sosteniamo gli sforzi del governo di questo paese per attuare l'Accordo di Taif e monopolizzare le armi nelle mani dello Stato."

Il Ministro degli Esteri saudita ha inoltre sottolineato la necessità del completo ritiro delle forze del regime sionista da tutti i territori libanesi occupati e ha apprezzato gli sforzi del governo di Beirut per estendere la sovranità e concentrare le armi nelle mani delle istituzioni ufficiali dello Stato.

Ha anche accolto con favore l'aumento del numero di paesi che riconoscono lo Stato indipendente di Palestina e ha aggiunto: "Sosteniamo l'adozione della Dichiarazione di New York all'Assemblea Generale sulla risoluzione della questione palestinese basata sulla soluzione a due Stati."