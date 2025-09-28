Azione segreta degli Stati Uniti riguardo ai propri militari in Iraq

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al-Maalomah, Yusuf al-Kalabi, membro del parlamento iracheno, ha dichiarato che i rapporti pubblicati sul ritiro dei militari americani dal Paese sono bugie e inganni.

Ha aggiunto: "Gli Stati Uniti stanno rafforzando la loro presenza militare nelle basi esistenti in Iraq. Washington cerca di pubblicare rapporti falsi su un ritiro illusorio dall'Iraq, ma allo stesso tempo sta cercando di aumentare il numero delle sue forze."

Al-Kalabi ha sottolineato: "I militari americani si muovono facilmente tra Siria e Iraq. Il governo deve agire contro la violazione della sovranità del Paese."

È da notare che la base di Harir, situata nel nord dell'Iraq, ha recentemente assistito al trasferimento di attrezzature militari dal Qatar in quel Paese.