Televisione israeliana: Il tono di Trump è cambiato

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Ma'an, il Canale 12 della televisione del regime sionista ha riportato che il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, presenterà un calendario specifico per porre fine alla guerra di Gaza durante il suo incontro di lunedì con Netanyahu.

Il rapporto afferma che il tono di Trump è cambiato nelle ultime settimane. Anche la questione dell'occupazione della Cisgiordania sarà esaminata in questo incontro. Questo nonostante Trump avesse affermato che non avrebbe permesso l'occupazione di questi territori.

È da notare che lo sforzo apparente di Trump per porre fine alla guerra di Gaza non è dovuto a compassione per gli abitanti della Striscia, ma è finalizzato a demagogia per assicurarsi il Premio Nobel per la Pace, poiché lo stesso Trump è considerato uno dei principali sostenitori del genocidio dei palestinesi nella Striscia di Gaza.

Il suo piano per porre fine alla guerra di Gaza non include la formazione di uno Stato palestinese.