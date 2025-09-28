Affermazione del Segretario di Stato USA dopo l'attuazione dello Snapback

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita TASS, Marco Rubio, Segretario di Stato americano, senza menzionare le azioni ostili del suo paese e dei suoi alleati europei contro l'Iran nell'attivazione del "Meccanismo a Scatto" (Snapback), ha affermato che Washington si aspetta ancora di raggiungere un accordo con l'Iran sul suo programma nucleare.

A tal proposito, Rubio ha sostenuto: "Le sanzioni e le altre restrizioni delle Nazioni Unite relative all'Iran sono state ripristinate a partire dalle 20:00 ora della costa orientale degli Stati Uniti."

Ha poi continuato affermando: "Il Presidente (Donald) Trump ha chiaramente affermato che la diplomazia rimane un'opzione sul tavolo e che (il raggiungimento di) un accordo rimane il miglior risultato per il popolo iraniano e per il mondo. Per realizzarlo, l'Iran deve accettare negoziati diretti in buona fede e senza perdere tempo o creare ambiguità (!)"

In precedenza, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sotto la pressione degli Stati Uniti, aveva respinto il progetto di risoluzione di Russia e Cina che mirava a prorogare la Risoluzione 2231, adottata a sostegno dell'accordo nucleare con l'Iran.

Prima di ciò, Regno Unito, Germania e Francia, accusando la Repubblica Islamica dell'Iran di aver violato l'accordo nucleare del 2015 (JCPOA) e sollevando affermazioni infondate, senza menzionare il ritiro unilaterale degli Stati Uniti da tale accordo nel 2018 e le violazioni da parte europea, e in linea con la campagna di "massima pressione" degli Stati Uniti contro Teheran, hanno avviato il processo di 30 giorni per l'attivazione del Meccanismo a Scatto (Snapback).