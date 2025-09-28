Affermazione di Tel Aviv sull'occupazione di oltre metà della città di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Ma'an, il quotidiano sionista Jerusalem Post, citando fonti informate, ha affermato che l'esercito del regime sionista ha occupato più della metà della città di Gaza.

Secondo il rapporto, 800.000 palestinesi in quest'area sono stati nuovamente sfollati. La sezione informazioni dell'esercito del regime sionista ha annunciato che i caccia di questo regime hanno preso di mira 120 aree nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore.

Questo avviene mentre ospedali, scuole e infrastrutture della Striscia di Gaza, in particolare le aree residenziali, fanno costantemente parte della banca degli obiettivi dei caccia del regime sionista.

Va notato che, dopo due anni dall'inizio della guerra di Gaza, i militari occupanti non sono ancora riusciti a trovare il luogo in cui sono detenuti i prigionieri sionisti in questa Striscia.