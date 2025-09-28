Emirati Arabi Uniti: Necessaria la formazione di uno Stato palestinese accanto a Israele

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita il canale Sky News Arabia, Lana Nusseibeh, Ministra di Stato per gli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti, ha sottolineato nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che è necessario formare uno Stato palestinese indipendente accanto a Israele e attuare la soluzione a due Stati.

Riferendosi alla situazione umanitaria a Gaza, ha affermato: "Anche con le restrizioni e gli ostacoli esistenti, gli Emirati continueranno a svolgere il loro ruolo."

Nusseibeh ha anche affrontato la crisi in Sudan, sottolineando il sostegno del suo paese al popolo sudanese per porre fine alla guerra.

Ha chiesto l'immediata cessazione dei combattimenti in questo paese africano.