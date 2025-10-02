Presidente del Consiglio Esecutivo di Hezbollah: La Resistenza non permetterà il ritorno del Libano all'era della debolezza

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - lo sceicco Ali Damoush, Presidente del Consiglio Esecutivo di Hezbollah, nel suo discorso a una cerimonia tenutasi dal comitato femminile di Hezbollah nel complesso Sayyed al-Shuhada (AS) nella Dahiya meridionale di Beirut, ha sottolineato: La Resistenza continuerà il suo percorso con volontà e forza, ha fede nella vittoria divina ed è certa della correttezza delle sue scelte.

Riferendosi al ruolo vitale della Resistenza nella difesa del Libano, ha affermato: L'arma della Resistenza è una parte inseparabile della preservazione dell'esistenza del Paese e non sarà consegnata in nessun caso.

Damoush ha anche messo in guardia contro gli sforzi congiunti di America e regime sionista per trasformare l'esercito libanese in uno strumento per confrontarsi con la Resistenza e ha chiesto che questi piani vengano sventati.

Egli ha dichiarato che, nonostante i numerosi sacrifici, la Resistenza continua a recuperare, rafforzarsi e aumentare la sua prontezza, sottolineando che l'assassinio dei comandanti non solo non indebolirà la volontà della Resistenza, ma aumenterà anche la determinazione e la fermezza dei suoi sostenitori.