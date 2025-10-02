Avvio dell'attuazione del Trattato di Partenariato Strategico Globale tra Iran e Russia

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - il Ministero degli Affari Esteri russo ha annunciato giovedì che il Trattato di Partenariato Strategico Globale tra la Federazione Russa e la Repubblica Islamica dell'Iran, firmato il 17 gennaio 2025 (27 Dey 1403) a Mosca dal Presidente russo Vladimir Putin e dal Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran Masoud Pezeshkian, è entrato ufficialmente nella fase di attuazione a partire da oggi, 2 ottobre 2025 (10 Mehr 1404).

Secondo la dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, "Questo Trattato è considerato una pietra miliare importante nella storia delle relazioni bilaterali russo-iraniane e ha elevato il livello delle relazioni tra i due Paesi a una nuova fase di partenariato strategico globale. Questo documento definisce le linee guida chiave per la cooperazione a lungo termine in tutti i settori prioritari."

In base a questo Trattato, i due Paesi rafforzeranno la loro cooperazione nell'arena internazionale e avranno un coordinamento stretto nel quadro delle organizzazioni multilaterali, in vista della formazione di un ordine mondiale multipolare. Sono inoltre previsti sforzi congiunti per rafforzare la stabilità e la sicurezza regionale e per affrontare sfide e minacce comuni.

La dichiarazione conclude: "Questo accordo dimostra la scelta strategica dei leader politici di alto livello dei due Paesi per l'approfondimento delle relazioni amichevoli e di buon vicinato, che è nell'interesse fondamentale delle nazioni di Iran e Russia."