Il Pentagono si concentra sulla Siria riducendo le truppe in Iraq

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - un alto funzionario della sicurezza del Dipartimento della Difesa statunitense ha annunciato mercoledì che gli Stati Uniti hanno trasferito completamente la responsabilità della sicurezza del Paese al governo di Baghdad, in conformità con un accordo dell'anno scorso con il governo iracheno.

Il funzionario, la cui identità non è stata rivelata, ha dichiarato al quotidiano americano "The Hill": "Le forze statunitensi hanno iniziato a trasferire la responsabilità di affrontare le minacce alla sicurezza dalle loro forze alle forze ufficiali irachene."

Ha aggiunto che queste missioni sono affidate alle forze irachene che sono state sottoposte ad addestramento militare statunitense per oltre un decennio.

Secondo il quotidiano, il focus militare statunitense si è spostato dal garantire la sicurezza dell'Iraq al rafforzamento della presenza in Siria per contrastare le minacce terroristiche. Inoltre, parte delle forze che sono state trasferite dall'Iraq a Erbil saranno inviate in Siria in futuro.

È da notare che il Dipartimento della Difesa statunitense ha annunciato la sua decisione di ridurre la presenza militare in Iraq in una dichiarazione all'inizio di oggi e poche ore prima dell'inizio dello shutdown del governo federale, descrivendo l'azione come parte di una "fase di transizione".