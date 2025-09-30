Messaggio di cordoglio della Guida Suprema dell'Iran all'Ayatollah Sistani per la scomparsa della sua venerata consorte

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) – Abna – A seguito della scomparsa della venerata consorte di Sua Eminenza l'Ayatollah al-Uẓmā Sayyed Ali al-Sistani, la Guida Suprema della Rivoluzione, Sua Eminenza l'Ayatollah al-Uẓmā Khamenei, ha espresso le sue condoglianze a questa alta autorità religiosa.
Il testo del messaggio della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica è il seguente:
Nel Nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso
Sua Eminenza l'Ayatollah Sayyed Hajj Ali al-Sistani, che le sue benedizioni durino,
Porgo le mie condoglianze per la scomparsa della Sua venerata consorte e prego Dio per la Sua misericordia e il Suo perdono.
Sayyed Ali Khamenei | 28 settembre 2025
