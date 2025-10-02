La Colombia espelle la missione diplomatica del regime sionista a causa del sequestro della "Flotta Sumud"

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - Gustavo Petro, Presidente della Colombia, ha annunciato di aver ordinato l'espulsione di tutti i membri rimanenti della missione diplomatica del regime sionista nel Paese.

Secondo Al Jazeera, questa decisione del Presidente colombiano è stata presa a seguito del crimine internazionale commesso dalle forze israeliane nel sequestrare la Flotta Sumud, che trasportava aiuti umanitari per la Striscia di Gaza.

Petro, al potere dal 2022, ha sottolineato: Israele ha detenuto due cittadine colombiane tra gli attivisti della Flotta Sumud mentre navigavano in acque internazionali.

In una dichiarazione, Petro ha chiesto il rilascio immediato e senza indugio delle cittadine colombiane, sottolineando il rifiuto di qualsiasi azione che danneggi l'integrità fisica, la libertà o i diritti umani dei cittadini colombiani all'estero, e allo stesso tempo ha annunciato che annullerà anche l'accordo di libero scambio con Israele.

L'Agence France-Presse, citando una fonte colombiana, ha riferito che prima di questa decisione, solo quattro diplomatici israeliani erano rimasti a Bogotá dopo che la Colombia aveva interrotto le relazioni diplomatiche con Tel Aviv l'anno scorso.

La Colombia aveva interrotto le relazioni diplomatiche con Israele nel 2024 a causa della guerra nella Striscia di Gaza. Tuttavia, Tel Aviv aveva ancora mantenuto una rappresentanza consolare con 40 dipendenti in questo Paese sudamericano, quattro dei quali erano israeliani con status diplomatico.

Va notato che la Marina israeliana ha sequestrato diverse navi della Flotta Sumud che si stavano avvicinando alla Striscia di Gaza la notte precedente.