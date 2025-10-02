La Teoria del Pakistan è il non riconoscimento di Israele

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - Hujjat al-Islam wal-Muslimin Shabbir Hassan Maisami, Segretario Generale del Consiglio degli Studiosi Sciiti del Pakistan, ha sottolineato: La teoria del Pakistan è di non riconoscere Israele, e chiunque lo faccia sarà considerato un criminale contro la teoria del Pakistan e contro il suo fondatore.

Affermando che la Palestina dal mare al fiume appartiene ai Palestinesi, ha aggiunto: Le azioni di Donald Trump, il Presidente americano, possono incendiare l'intera regione.

Shabbir Hassan Maisami ha aggiunto: Il sostegno del Primo Ministro del Pakistan al cosiddetto piano di pace di Trump è un chiaro tradimento del sangue della nazione palestinese e un tradimento degli ideali del fondatore del Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Egli aveva chiaramente dichiarato che Israele è un regime usurpatore e illegittimo e che il Pakistan non lo riconoscerà mai.

Ha sottolineato: Il popolo del Pakistan ha una posizione ferma; la Palestina deve essere un Paese completamente libero e indipendente con Gerusalemme come capitale. Qualsiasi piano di pace artificiale o formula a due Stati è un inganno, un trucco e contrario alla nostra identità e ai nostri principi di fede.