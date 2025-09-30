L'Affermazione Ridicola di Trump: La Possibilità che l'Iran Aderisca agli Accordi di Abramo!

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – Trump, il Presidente degli Stati Uniti, ha fatto un'affermazione ridicola in una conferenza stampa congiunta con Netanyahu, ritenendo possibile che l'Iran aderisca agli Accordi di Abramo!

Lunedì 29 settembre (7 Mehr), Trump ha dichiarato: «Chissà, forse anche l'Iran potrebbe entrare in questo accordo... Ci credo davvero. Ma loro possono far parte di questo.»

Gli "Accordi di Abramo" sono il nome del cosiddetto accordo di pace che Trump ha istituito durante il suo primo mandato tra Israele e diversi paesi musulmani, in base al quale Israele ha normalizzato le sue relazioni diplomatiche con quattro nazioni arabe.

In questa conferenza stampa, Trump ha affermato che Benjamin Netanyahu ha accettato il piano di pace statunitense per Gaza, il cui scopo è porre fine alla guerra che dura da quasi due anni nella regione. Il piano include un cessate il fuoco, il rilascio dei prigionieri israeliani detenuti da Hamas in cambio di prigionieri palestinesi, il ritiro graduale delle forze israeliane da Gaza, il disarmo di Hamas e la formazione di un governo di transizione guidato da un'entità internazionale.