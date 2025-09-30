Trump e Netanyahu: Accordo per la Fine della Guerra di Gaza — Hamas Accetterà?

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – Lunedì, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa congiunta con il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato un accordo imminente sulla guerra nella Striscia di Gaza. Trump ha esortato i palestinesi ad "assumersi la responsabilità del proprio destino" e ha sottolineato che il piano proposto è stato formulato per garantire in definitiva la sicurezza permanente per Israele.

In risposta, Netanyahu ha dichiarato che la proposta americana "è pienamente in linea con gli obiettivi di Israele" e ha sottolineato la necessità di cambiamenti fondamentali nello status di Gaza, tra cui l'affermazione che "il ruolo dell'Autorità Palestinese a Gaza non è possibile senza sviluppi fondamentali".

Dettagli del Piano Proposto e Punti Chiave Sottolineati da Entrambe le Parti

Il piano statunitense comprende 21 punti che coprono argomenti come un cessate il fuoco immediato, lo scambio di prigionieri detenuti, il ritiro graduale delle forze israeliane da Gaza e il disarmo del gruppo Hamas.

Trump ha espresso la speranza che il piano venga accettato il prima possibile e lo ha considerato un passo storico verso la realizzazione di una pace più ampia nella regione.

Netanyahu ha insistito sul fatto che, anche dopo l'accettazione del piano, Israele deve garantire che Gaza non diventi più una minaccia per la sicurezza del paese e che mantenga il controllo di sicurezza finale.

Secondo Netanyahu, senza una "trasformazione fondamentale" nella struttura di governo di Gaza, l'Autorità Palestinese non può svolgere un ruolo efficace nella regione.

Sfide e Ambiguità Future

Sebbene Trump e Netanyahu abbiano parlato con ottimismo del piano, ci sono ancora diversi punti in sospeso:

Accettazione di Hamas: Finora, Hamas non ha dato una risposta ufficiale al piano e ci sono molti ostacoli all'accettazione del disarmo e alla rinuncia al controllo di Gaza.

Ruolo dell'Autorità Palestinese: Garantire il ruolo e il potere dell'Autorità Palestinese a Gaza è uno degli argomenti sensibili del piano. Netanyahu richiede cambiamenti profondi e il controllo di sicurezza israeliano.

Sorveglianza Internazionale: La presenza di entità o paesi terzi per supervisionare l'attuazione dell'accordo — in particolare nella ricostruzione di Gaza e nella garanzia della riconciliazione — è considerata uno degli elementi probabili del piano.

Fase di Attuazione: Anche in caso di accettazione iniziale, la piena attuazione dei 21 punti del piano potrebbe essere divisa in fasi e richiedere garanzie tecniche, di sicurezza e politiche.

Impatti Regionali e Internazionali

Se attuato, questo piano potrebbe segnare una svolta nel processo di pace in Medio Oriente. Trump spera che tale accordo non solo ponga fine alla guerra a Gaza, ma getti anche le basi per una pace più ampia nella regione.

D'altra parte, Israele si trova in una situazione interna e regionale complessa, in cui l'accettazione del piano potrebbe incontrare resistenza da parte delle fazioni estremiste, ma il sostegno ufficiale di Netanyahu indica un cambiamento nell'approccio di Tel Aviv alla questione di Gaza.

In definitiva, la fase di realizzazione di questo accordo dipende dalla volontà politica della parte palestinese — in particolare Hamas — e dalle garanzie internazionali. Se Hamas respinge il piano, si applicherà l'enfasi di Netanyahu secondo cui "se il piano viene respinto, Israele continuerà il suo lavoro".