I Talebani Hanno Interrotto Completamente Internet in Afghanistan!

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – in seguito alle continue restrizioni su Internet in Afghanistan, l'accesso ai servizi di Internet e telecomunicazione è stato interrotto in tutto il paese a partire dalle ore 17:00 di lunedì (29 settembre), ora locale afgana.

NetBlocks ha scritto che le comunicazioni telefoniche e Internet sono state interrotte in gran parte dell'Afghanistan.

L'organizzazione NetBlocks ha anche annunciato che, in base agli indicatori in tempo reale, la connettività Internet in Afghanistan è scesa a solo il 14% del livello abituale, e una "interruzione quasi totale" dei servizi di telecomunicazione prevale in tutto il paese.

Il Guardian riporta: Dopo l'ordine dei Talebani di tagliare le fibre ottiche in diverse province, l'Afghanistan ha affrontato un'interruzione diffusa di Internet. Il gruppo Talebano aveva deciso di limitare i servizi Internet in Afghanistan già da diverse settimane, e tali restrizioni erano state precedentemente applicate in alcune aree del paese.

I Talebani hanno affermato che questa azione è stata intrapresa per "prevenire la corruzione"!

Secondo quanto riportato dai media, alcuni funzionari del gruppo Talebano sono riusciti a connettersi a Internet tramite la rete satellitare Starlink, nonostante l'accesso pubblico a Internet sia stato interrotto in Afghanistan.