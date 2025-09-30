La Turchia annuncia il ritorno di oltre mezzo milione di siriani dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – Ali Yerlikaya, Ministro degli Interni turco, ha annunciato che 509.387 rifugiati siriani sono tornati in Siria dalla Turchia dall'8 dicembre dello scorso anno, data della caduta del regime di Bashar al-Assad.

Il Ministro degli Interni turco ha scritto in un messaggio sulla piattaforma "X Social": "La Turchia è stata al fianco dei suoi fratelli siriani in passato, ed è al loro fianco anche oggi nel loro percorso di ritorno volontario."

Secondo Yerlikaya, il numero totale di siriani tornati dalla Turchia nel loro paese dal 2016 ha raggiunto 1 milione, 249 mila e 390 persone.

Yerlikaya ha aggiunto: "Il nostro Paese, sotto la guida di Recep Tayyip Erdoğan, ha avuto una gestione di successo nel campo della migrazione e, basandosi sulla sua esperienza storica, il suo approccio umano e la sua visione razionale, ha fornito un modello globale."

Il Ministro degli Interni turco ha pubblicato questo messaggio accompagnato da un video che mostrava scene del ritorno dei siriani nel loro paese.