Condanna dell'attacco delle forze militari del regime sionista al convoglio marittimo di Al-Sumud

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano ha condannato fermamente il rinnovato attacco del regime sionista al convoglio marittimo di al-Sumud (Resistenza) e l'arresto dei sostenitori della popolazione oppressa di Gaza.

Esmaeil Baqa'i, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, lodando l'azione umanitaria degli attivisti e dei gruppi popolari di vari paesi a sostegno del popolo oppresso della Palestina e nel tentativo di rompere l'ingiusto assedio della Striscia di Gaza, ha descritto l'azione del regime sionista nell'attaccare il convoglio come una flagrante violazione delle norme internazionali e un atto terroristico.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri, riferendosi anche alla continua pulizia etnica e al massacro di persone innocenti a Gaza, ha ribadito la responsabilità legale, morale e umana di tutti i governi di fermare il genocidio dei palestinesi e di chiamare i criminali a rispondere delle loro azioni e processarli, chiedendo un'azione urgente da parte della comunità internazionale in merito.