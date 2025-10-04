Generale Mousavi: FARAJA è un simbolo di autorità e capacità nel salvaguardare la sicurezza nazionale

Secondo l'agenzia di stampa Abna, in questo messaggio indirizzato al Generale di Brigata Pasdar Ahmadreza Radan, Comandante Generale delle Forze di Polizia, il Maggiore Generale Seyyed Abdolrahim Mousavi, rendendo omaggio alla memoria degli illustri martiri di FARAJA e onorando le loro famiglie, ha descritto come eccezionali i ruoli intelligenti di questa forza nelle varie missioni.

In un'altra parte del suo messaggio, ha dichiarato: "FARAJA, utilizzando l'autorità soft e il potere intelligente, non solo ha contribuito a rendere la sicurezza popolare e ad aumentare il capitale sociale del sistema islamico, ma ha anche svolto un ruolo insostituibile nel rafforzare il senso di sicurezza e la fiducia pubblica."

Il testo completo del messaggio è il seguente:

Stimato Fratello, Generale di Brigata Pasdar Ahmadreza Radan Onorevole Comandante Generale delle Forze di Polizia della Repubblica Islamica dell'Iran

Mi congratulo e porgo gli auguri a Sua Eccellenza, ai comandanti, ai manager, al personale dedicato e alle famiglie pazienti e devote di questo potente e popolare Comando, per l'arrivo della Settimana del Comando delle Forze di Polizia, che commemora gli sforzi e l'eroismo della polizia coraggiosa, zelante e rivoluzionaria del Paese.

Oggi, FARAJA è la manifestazione di una polizia orientata alla comunità, basata sulle persone e in linea con la Rivoluzione Islamica, che, utilizzando l'autorità soft e il potere intelligente, non solo ha contribuito a rendere la sicurezza popolare e ad aumentare il capitale sociale del sistema islamico, ma ha anche svolto un ruolo insostituibile nel rafforzare il senso di sicurezza e la fiducia pubblica.

I ruoli intelligenti e autorevoli di questa forza strategica nelle aree di missione, dalla sacra difesa di 12 giorni contro la guerra ibrida e imposta del regime sionista e dei suoi arroganti sostenitori e compagni, in particolare l'America guerrafondaia, fino all'identificazione e all'arresto di mercenari e agenti di infiltrazione e spionaggio stranieri, alla prevenzione intelligente dei crimini e al contrasto delle anomalie e delle corruzioni sociali, alla lotta contro il contrabbando di merci e stupefacenti, alla garanzia della sicurezza delle frontiere e all'affrontare i perturbatori dell'ordine pubblico, sono il simbolo della crescente capacità di questa istituzione nel salvaguardare la sicurezza nazionale e nel mantenere l'ordine e la calma nella società.

Uno dei punti di forza di FARAJA è la sinergia e l'interazione strategica con le altre forze armate e le istituzioni di sicurezza e intelligence, che ha potenziato la capacità deterrente e il potere nazionale della Repubblica Islamica dell'Iran e ha trasformato la sicurezza sostenibile in una richiesta soddisfatta per il caro popolo del Paese.

Mentre commemoro la memoria degli illustri martiri del Comando delle Forze di Polizia e rendo omaggio alle loro rispettate famiglie, chiedo a Dio Onnipotente continui successi per Sua Eccellenza e tutto il personale dedicato di FARAJA nel percorso per la realizzazione degli obiettivi del Secondo Passo e del percorso di civilizzazione della Rivoluzione, approfondendo l'autorità soft e aumentando la resilienza sociale, sotto la cura di Sua Santità Valī-e ʿAṣr (possa Dio accelerare la sua venuta) e la saggia guida della Guida Suprema e Comandante in Capo di tutte le Forze Armate, Sua Santità Imam Khamenei (possa la sua ombra durare a lungo).

Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Maggior Generale Seyyed Abdolrahim Mousavi Mehr 1404 (Ottobre 2025)