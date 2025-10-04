Sudafrica: La decisione di Hamas deve essere accolta da un'azione reciproca di Israele

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, il Ministero degli Affari Esteri del Sudafrica ha accolto con favore in una dichiarazione di oggi sabato la risposta della resistenza palestinese Hamas al piano Trump per un cessate il fuoco a Gaza.
Il Ministero degli Esteri sudafricano ha dichiarato nel comunicato: "Accogliamo con favore la decisione di Hamas di rilasciare tutti i prigionieri israeliani e la volontà dichiarata del gruppo di collaborare ulteriormente."
La dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri sudafricano in merito afferma: "La decisione di Hamas deve essere accolta da un'azione reciproca di Israele."
Questo avviene mentre il movimento Hamas ha annunciato la scorsa notte di aver consegnato la sua risposta al piano Trump sul cessate il fuoco a Gaza agli intermediari e di aver espresso il suo consenso al rilascio di tutti i prigionieri sionisti, vivi o morti.
