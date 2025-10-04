Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto oggi, sabato, in un messaggio sul suo social media "Truth Social": "Ringrazio Israele per aver interrotto temporaneamente i bombardamenti per dare la possibilità di liberare i prigionieri e completare l'accordo di pace."
Il Presidente degli Stati Uniti ha proseguito: "Hamas deve agire immediatamente; in caso contrario, tutte le condizioni decadranno."
Donald Trump ha aggiunto: "Non tollererò ritardi, qualcosa che molti pensano accadrà, o qualsiasi risultato in cui Gaza possa nuovamente rappresentare una minaccia. Facciamolo velocemente. Tutti saranno trattati equamente!"
L'ultima posizione di Trump sul piano di cessate il fuoco a Gaza
Ciò avviene mentre il movimento Hamas ha annunciato la scorsa notte di aver consegnato la sua risposta al piano Trump sul cessate il fuoco a Gaza agli intermediari e di aver espresso il suo consenso al rilascio di tutti i prigionieri sionisti, vivi o morti.
Your Comment