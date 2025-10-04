  1. Home
  2. servizio
  3. America

L'ultima posizione di Trump sul piano di cessate il fuoco a Gaza

4 ottobre 2025 - 23:40
News ID: 1734945
Source: ABNA24
L'ultima posizione di Trump sul piano di cessate il fuoco a Gaza

Il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato: "Hamas deve agire immediatamente; in caso contrario, tutte le condizioni decadranno."

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto oggi, sabato, in un messaggio sul suo social media "Truth Social": "Ringrazio Israele per aver interrotto temporaneamente i bombardamenti per dare la possibilità di liberare i prigionieri e completare l'accordo di pace."

Il Presidente degli Stati Uniti ha proseguito: "Hamas deve agire immediatamente; in caso contrario, tutte le condizioni decadranno."

Donald Trump ha aggiunto: "Non tollererò ritardi, qualcosa che molti pensano accadrà, o qualsiasi risultato in cui Gaza possa nuovamente rappresentare una minaccia. Facciamolo velocemente. Tutti saranno trattati equamente!"

L'ultima posizione di Trump sul piano di cessate il fuoco a Gaza

Ciò avviene mentre il movimento Hamas ha annunciato la scorsa notte di aver consegnato la sua risposta al piano Trump sul cessate il fuoco a Gaza agli intermediari e di aver espresso il suo consenso al rilascio di tutti i prigionieri sionisti, vivi o morti.

Your Comment

You are replying to: .
captcha