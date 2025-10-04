  1. Home
Viaggio di "Witkoff" e del genero di Trump in Egitto per negoziare la liberazione dei prigionieri

4 ottobre 2025 - 23:40
News ID: 1734944
Source: ABNA24
I media riferiscono del viaggio dell'inviato speciale degli Stati Uniti per gli affari regionali e del genero di Trump in Egitto per negoziare la liberazione dei prigionieri sionisti detenuti da Hamas.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando il media sionista Times of Israel, un funzionario statunitense ha annunciato che Steve Witkoff, l'inviato speciale degli Stati Uniti, e Jared Kushner, il genero di Trump, si recheranno in Egitto.

Secondo quanto riportato da questo media, il viaggio si svolgerà durante il fine settimana (ora locale) e il suo obiettivo dichiarato è negoziare per finalizzare i dettagli del piano statunitense per porre fine alla guerra a Gaza.

Il Wall Street Journal, citando funzionari americani e arabi informati, ha anche riferito che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, invierà presto il suo inviato speciale, "Steve Witkoff", e il suo genero ebreo, "Jared Kushner", in Asia occidentale per contribuire al raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco a Gaza.

I media ebraici hanno anche affermato che delegazioni del regime sionista e di Hamas sono partite per il Cairo.

