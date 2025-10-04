Sheikh Naim Qassem: Colpire Palestina, la Resistenza e l'Iran è parte di un'unica battaglia/ Il piano rischioso di Trump per Gaza; un vestito american

Secondo l'Agenzia Internazionale di Stampa AhlulBayt (ABNA), in occasione del primo anniversario del martirio dello Sheikh Nabil Qawuq e del Sayyed Soheil al-Husseini, due eminenti figure della Resistenza Islamica libanese, lo Sheikh Naim Qassem, Segretario Generale di Hezbollah Libano, ha ribadito la continuazione del percorso della Resistenza e della difesa dell'asse della verità.

La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi leader della Resistenza, personalità politiche e religiose e famiglie dei martiri.

Commemorazione dello Sheikh Qawuq; dai fronti di battaglia alla sicurezza preventiva

Durante la cerimonia, il Segretario Generale di Hezbollah ha commemorato la memoria del martire Sheikh Nabil Qawuq, definendolo un compagno d'armi del martire Sayyed Hashem Safi al-Din, anch'egli martirizzato lo scorso anno in un giorno simile.

Riferendosi al ruolo efficace del martire Qawuq nell'affrontare la guerra imposta contro la Repubblica Islamica dell'Iran, ha parlato della sua responsabilità nell'Unità di Sicurezza Preventiva dal 2018 fino al suo martirio.

Rispondendo alla domanda su come questa alta carica sia stata trasferita a un altro incarico, lo Sheikh Qassem ha sottolineato che l'accettazione di questa responsabilità è avvenuta con totale obbedienza all'ordine di Sayyed Hassan Nasrallah.

Ha anche ricordato l'accompagnamento costante del martire Qawuq ai combattenti nel Sud, a Beirut e in Siria, così come le sue attività scientifiche e religiose, evidenziando le sue numerose opere sulla Seerah (biografia del Profeta), l'etica e il credo.

Martire Qawuq; un esempio di consapevolezza, fede e sacrificio in un'unica battaglia

Lo Sheikh Naim Qassem ha descritto il martire Qawuq come un esempio di consapevolezza, fede e sacrificio, e ha detto: "Quando i nemici prendono di mira l'Iran, la Resistenza Islamica e la Palestina, tutto ciò è parte di un'unica battaglia, e ognuno nella regione deve assumersi la responsabilità nella misura delle proprie capacità."

Riferendosi al martirio di 12 studiosi nella battaglia di "Uli al-Ba's", ha sottolineato il ruolo inseparabile degli studiosi nel movimento politico, jihadi (di lotta) e pratico della Ummah (comunità).

Sayyed Soheil al-Husseini; compagno di Hajj Imad Mughniyeh e responsabilità di sicurezza

Il Segretario Generale di Hezbollah ha poi presentato il martire Sayyed Soheil al-Husseini, un comandante jihadi, considerandolo un compagno e contemporaneo di Hajj Imad Mughniyeh all'inizio del percorso della Resistenza.

Ha ricordato il ruolo speciale di Hajj Imad nel fare affidamento sul lavoro jihadi e sulla sicurezza del martire al-Husseini.

Lo Sheikh Qassem ha elencato tra le sue esperienze la responsabilità della sicurezza della regione di Beirut nel 1991, il servizio come assistente di Hajj Radwan e la responsabilità dell'anti-spionaggio fino al 2000. Inoltre, la responsabilità di Capo di Stato Maggiore e la vicepresidenza di Sayyed Hassan Nasrallah dal 2008 e l'importanza data agli aspetti familiari dei combattenti erano altre caratteristiche di questo martire, che la gente considerava un educatore, un uomo di cultura e un insegnante. Il martire Nasrallah lo aveva anche incaricato di seguire la crisi economica e sociale e ha fondato numerosi progetti per aiutare le persone.

Il piano "Grande Israele"; un progetto regionale con il sostegno americano

Continuando il suo discorso, lo Sheikh Naim Qassem, riferendosi ai progetti regionali, ha affermato che il regime sionista sta perseguendo il piano della "Grande Israele" e che gli Stati Uniti d'America lo sostengono pienamente.

Ha considerato ogni passo osservato come parte di questo progetto e qualsiasi ritirata tattica come un'opportunità di abuso da parte del nemico.

Il Segretario Generale di Hezbollah ha definito gli eventi degli ultimi due anni a Gaza come parte integrante del progetto "Grande Israele" e ha sottolineato il legame di ogni cosa nella regione.

Ha chiesto una reazione universale contro le minacce e ha detto: "Dobbiamo tutti affrontare questo pericolo e nessuno dovrebbe dire che il nostro Paese è lontano dalla questione, perché tutti sono presi di mira, e il passo attuale è stato fatto a Gaza, e gli altri passi avverranno un giorno in base alla prospettiva israeliana."

Il piano rischioso di Trump per Gaza; un vestito americano per un piano israeliano

Il Segretario Generale di Hezbollah ha descritto il piano di Trump per Gaza come pieno di pericoli e ha affermato che è completamente in linea con gli interessi di Israele, portando al progetto "Grande Israele" con modifiche in alcune clausole.

Ha aggiunto che questo piano israeliano in abiti americani ha sollevato molte domande, e persino alcuni funzionari arabi ne sono rimasti sorpresi e hanno chiesto chiarimenti.

Riferendosi alle clausole del piano Trump, lo Sheikh Qassem ha posto la domanda: se ci fosse un'amministrazione internazionale a Gaza e i suoi funzionari fossero incapaci, e se i combattenti fossero catturati, cosa rimarrebbe dei successi delle battaglie della Resistenza?

Ha anche menzionato quattro ragioni per la presentazione di questo piano in questo momento, tra cui l'assoluzione di Israele di fronte all'ondata di condanna globale e l'abbellimento dell'immagine di questo regime.

Flotte di resilienza e attesa dell'annuncio del risultato da parte dei palestinesi

Lo Sheikh Naim Qassem ha affermato che la presenza di flotte di resilienza globale provenienti da decine di paesi per sostenere e rompere l'assedio di Gaza indica il declino di Israele e ha ringraziato in particolare la Spagna per il suo ruolo in questo.

Ha sottolineato che stanno aspettando il risultato che i palestinesi annunceranno, perché il piano Trump è un programma, non un accordo, e nulla accadrà se non in base a un accordo. La resa non è un'opzione per i palestinesi, e almeno i paesi arabi e islamici non dovrebbero fare pressioni sulla Resistenza.

Avvertimento contro il tentativo del nemico di creare discordia in Libano

Riferendosi all'"aggressione e all'eccessiva ambizione del regime sionista", il Segretario Generale di Hezbollah ha sottolineato che questi attacchi mirano a fare pressione sulla Resistenza e sul popolo libanese e a indebolire il Paese, e che questo sostegno a tutto campo proviene dall'America.

Ha ricordato il fallimento del piano nemico di espandere le aree di influenza e l'intervento diretto degli Stati Uniti negli affari regionali, e ha detto che anche il tentativo di parti esterne di intervenire nella struttura del governo è fallito.

Lo Sheikh Qassem ha affermato che l'obiettivo del nemico è creare discordia tra le forze armate libanesi, ma ha sottolineato che l'esercito libanese ha agito con saggezza e sia l'esercito che la Resistenza hanno chiarito che la creazione di discordia è condannata.

Pur ammettendo la differenza di capacità militare con il regime sionista, ha attribuito la superiorità di Hezbollah all'impegno per la patria, alla prontezza al sacrificio e alla Resistenza, e all'affidamento alla volontà popolare storica.

Recupero della sovranità e opposizione ai piani esteri per le elezioni

Lo Sheikh Naim Qassem ha chiesto ai funzionari di insistere sempre sul recupero della sovranità e di formare comitati permanenti per questa questione.

Ha anche criticato i gruppi politici che tengono conto degli interessi degli Stati Uniti e del regime sionista e ha affermato che l'occuparsi di questioni secondarie riduce la responsabilità del governo per le questioni fondamentali.

Il Segretario Generale di Hezbollah ha sottolineato la necessità di ricostruire il Libano e ha ricordato che il governo deve fare la pianificazione necessaria per attuare questo impegno.

Ha anche messo in guardia contro il progetto di legge elettorale per la rappresentanza degli emigrati, affermando che una legge elettorale non può essere redatta a beneficio di un gruppo specifico e ha respinto qualsiasi piano basato su pressioni esterne.