Hamas sfrutta le 11 lacune del piano Trump su Gaza; la risposta intelligente della Resistenza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Mayadeen, esperti di affari politici, elencando i punti chiave del piano Trump sul cessate il fuoco a Gaza, hanno sottolineato che il piano non è compatibile con le regole del diritto internazionale. Hanno avvertito che imporre la pace immediata a tutti i costi è una ricetta per l'ingiustizia, la violenza e una maggiore instabilità futura.

Ciononostante, sembra che il movimento Hamas, nella sua risposta a questo piano, abbia utilizzato le ambiguità presenti a proprio vantaggio, rimettendo la palla nel campo degli Stati Uniti e del regime sionista.

Gli esperti di affari politici hanno sottolineato in relazione a ciò che gli elementi principali della proposta di piano del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Gaza sono in gran parte incompatibili con le regole fondamentali del diritto internazionale e con il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 2024, che chiede al regime sionista di porre fine alla sua presenza illegale nei territori palestinesi occupati.

Gli esperti hanno dettagliato gli 11 punti ambigui principali del piano Trump:

Il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione, in particolare riguardo alla creazione di uno stato indipendente basato sul diritto internazionale, non è garantito in questo piano ed è subordinato a precondizioni ambigue relative alla ricostruzione di Gaza, alla riforma dell'Autorità Palestinese e ai colloqui tra il regime sionista e la Palestina. Il "Governo provvisorio di transizione" non rappresenta i palestinesi e viola il diritto all'autodeterminazione, mancando di legittimità. Inoltre, non sono stabiliti criteri o quadri temporali specifici per la transizione a un governo interno che appartenga solo ai palestinesi. La supervisione del "Consiglio di Pace" presieduto dal Presidente degli Stati Uniti non è sotto l'autorità delle Nazioni Unite o un controllo multilaterale e trasparente, mentre gli Stati Uniti sono fortemente a sostegno del regime sionista e non sono un mediatore onesto. La "Forza internazionale di stabilizzazione" sarebbe al di fuori del controllo del popolo palestinese e delle Nazioni Unite e sostituirebbe l'occupazione del regime sionista con un'occupazione guidata dagli Stati Uniti. Il disarmo di Gaza non ha una data di scadenza e, se permanente, potrebbe renderla vulnerabile all'aggressione israeliana. D'altra parte, il comunicato non dice nulla sul disarmo del regime sionista a Gaza, che ha commesso crimini internazionali contro i palestinesi e ha minacciato la pace e la sicurezza della regione attraverso l'aggressione contro altri paesi. L'eliminazione dell'"estremismo" è menzionata solo in riferimento a Gaza, mentre i sentimenti anti-palestinesi e anti-arabi, l'estremismo e l'incitamento aperto al genocidio sono caratteristiche evidenti del discorso sionista dominante nei territori occupati. Il "Piano di sviluppo economico" e la "Zona Economica Speciale" potrebbero portare allo sfruttamento straniero illegale delle risorse palestinesi. Il regime sionista e coloro che hanno continuato i loro attacchi illegali a Gaza non hanno alcun obbligo di risarcire i palestinesi per i danni illeciti causati dalla guerra. Il piano garantisce la liberazione di tutti i prigionieri sionisti, ma solo un numero limitato di prigionieri palestinesi verrà rilasciato. Il piano non affronta in alcun modo la responsabilità per i crimini internazionali del regime sionista e le violazioni dei diritti umani contro il popolo palestinese, e non vi è alcun impegno per l'amministrazione della giustizia. Il piano non affronta altre questioni fondamentali come la fine degli insediamenti illegali del regime sionista in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, i confini, i risarcimenti e i rifugiati. Il piano non prevede un ruolo per le Nazioni Unite, né per l'Assemblea Generale né per il Consiglio di Sicurezza, o in particolare per l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA); un ruolo che è vitale per aiutare e sostenere i palestinesi.

La risposta intelligente di Hamas al piano di cessate il fuoco statunitense

In relazione a ciò, Firas Yaghi, esperto di affari del regime sionista, in un'intervista con l'agenzia di stampa Shahab della Palestina, ha descritto la risposta intelligente di Hamas al piano "Netanyahu-Trump" come "molto responsabile", che è riuscita a porre fine alle discussioni e a rimettere la palla nel campo di Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime sionista, e del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Yaghi ha aggiunto che Hamas ha agito con responsabilità e ha limitato la sua risposta diretta alle questioni che rientrano nella sua responsabilità diretta, vale a dire la questione dei prigionieri e il trasferimento del governo, ma ha considerato le questioni nazionali più ampie, come il futuro della Striscia di Gaza e il disarmo, nel quadro del pieno consenso palestinese e di negoziati più ampi con i mediatori.

Yaghi ha aggiunto che Hamas non ha accettato l'esclusività della sua risposta al "sì" o "no" e ha lasciato altre questioni importanti e cruciali alla completa decisione degli altri palestinesi.

Yaghi ha concluso la sua analisi dicendo che Hamas è riuscita ancora una volta a dimostrare in modo meritevole di essere responsabile, capace nei negoziati e alla ricerca di una soluzione. La risposta di Hamas è tale che nessuno può ritenere il movimento responsabile di ostacolare l'accordo di scambio di prigionieri.