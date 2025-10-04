Reazione di Erdoğan alla risposta di Hamas al piano Trump

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha dichiarato oggi, sabato: "Accogliamo con favore la risposta di Hamas al piano Trump (il Presidente degli Stati Uniti), che ha dimostrato la disponibilità del movimento per la pace."

Il Presidente turco ha proseguito: "Gli attivisti della Flotta Mondiale di Sumud (Resilienza) arriveranno all'aeroporto di Istanbul tra circa un'ora. Sottolineiamo che la Turchia starà al fianco dei palestinesi nella Striscia di Gaza. Israele deve interrompere i suoi attacchi a Gaza."

Recep Tayyip Erdoğan ha aggiunto: "La pace a Gaza è possibile solo se tutte le parti si assumono le proprie responsabilità."

Erdoğan ha sottolineato: "Faremo tutto il necessario affinché nessuna persona innocente venga uccisa e che i sorrisi appaiano sui volti dei bambini di Gaza. Se tutte le parti agiscono con responsabilità, è possibile fermare lo spargimento di sangue e stabilire la pace. La questione di Gaza è stata al centro delle mie telefonate con Trump e accogliamo con favore la risposta di Hamas."

Il funzionario turco aveva precedentemente dichiarato: "La risposta di Hamas al piano di cessate il fuoco a Gaza è un passo costruttivo e importante verso il raggiungimento di una pace duratura. Ciò che deve essere fatto ora è che Israele interrompa immediatamente tutti i suoi attacchi e si impegni nel piano di cessate il fuoco. Tutte le misure per consegnare gli aiuti umanitari a Gaza e realizzare una pace permanente devono essere adottate senza indugio."